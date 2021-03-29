Незнакомец вступился за девушку и ударил ножом ее обидчика

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина оказался на больничной койке после того, как устроил ссору со своей девушкой на улице. Очевидцем ссоры стал прохожий, который решил заступиться за женщину и ударил ее обидчика ножом.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на 28 марта у дома № 140 по проспекту Энгельса. На улице ссорились 33-летний житель Петербурга и его возлюбленная, к ним подошел молодой человек. Он решил защитить девушку, однако ее парень такого порыва мужчины не оценил. В ходе ссоры незнакомец нанес обидчику женщины удар ножом в плечо.

Пострадавший был госпитализирован. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.