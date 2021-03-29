Гонконгская компания TVB впервые за 52 года отказалась транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии "Оскар". Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение не показывать премию "Оскар" в этом году было чисто коммерческим", - сообщил изданию представитель TVB. Телекомпания ежегодно транслировала это мероприятие на своем англоязычном канале Pearl с момента его запуска в 1969 году. Он обладал эксклюзивными правами в Гонконге на показ церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти КНР рекомендовали не транслировать "Оскар" и уменьшить внимание к освещению наград. По сведениям агентства, это было вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года "Не разделяй" (Do Not Split, 2020) была номинирована на звание лучшего документального короткометражного фильма. Кроме того, одним из претендентов на ряд кинонаград - за лучший фильм, лучшую режиссуру и другие - является фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Его сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао (китайское имя - Чжао Тин), которая критиковала КНР в одном из интервью в 2013 году.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.