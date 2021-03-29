Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз начал движение на север

Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given с помощью буксиров начал движение на север в сторону озер. Там будет проведен технический осмотр судна. Об этом сообщило в понедельник управление Суэцкого канала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судно начало движение на север в сторону озер, где будет произведен его технический осмотр, - сообщил ТАСС представитель управления. - Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются".

В управлении водной магистрали сообщили, что навигация на Суэцком канале возобновится через несколько часов.

Ранее глава управления Усама Рабиа сообщил, что полностью движение по каналу будет восстановлено через три с половиной дня.

К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.