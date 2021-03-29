В Молдове разразился скандал из-за COVID-вакцинации чиновников

В Молдове разгорается скандал из-за сообщений о вакцинации чиновников вне очереди. При этом кампания по вакцинации медработников задерживается, пишет NewsMaker, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Лидер Партии перемен Штефан Глигор в соцсети со ссылкой на свои источники рассказал, что в некоторых районах якобы проходит "VIP-вакцинация". Вне очереди инъекции препаратом Pfizer делают районным советникам от Партии социалистов экс-президента Игоря Додона и их приближенным.

По словам Глигора, на прошлой неделе в Единецкий район поступило 200 доз вакцины от коронавируса Pfizer.

"Из них 100 забрал районный совет и по блату вакцинировал всех "шефов"-социалистов, 40 доз отдали для "санэпида", а 60 вакцин осталось врачам, которые теперь очень возмущены", - привел Глигор слова своего источника.

На это сообщение отреагировала советник президента Молдовы Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. Она подтвердила, что ей жалуются записавшиеся на вакцинацию врачи, которые не могут получить прививку, поскольку вакцины достаются якобы "другим людям по блату или за деньги".

Немеренко добавила, что неофициальная плата за инъекцию Pfizer составляет, по ее информации, 200-300 евро.

Глава совета Единецкого района, член Партии социалистов Николай Мельник подтвердил, что ему известно о фактах вакцинирования без очереди - это "сотрудники райисполкома, члены совета из других партий или беспартийные, другие мэры".

В Минздраве Молдовы о такой ситуации не знают.