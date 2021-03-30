Египет потребует компенсации от хозяев судна Ever Given
Египет потребует компенсации от владельца судна, ранее блокировавшего Суэцкий канал.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
По словам Мамиша, на "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".
"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", - сказал Мамиш.
Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре