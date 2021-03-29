В Армении разразился новый коронавирусный кризис

Коечный фонд для больных COVID-19 истощен.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции в понедельник заявила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян.

"Прямо сейчас в Армении тяжелая ситуация с коронавирусом. Наша система довольно перегружена, коечный фонд на исходе и у нас около 90% рост заболеваемости. А показатель воспроизводства вируса на данный момент составляет 1,2", - сказала Саакян.

По ее словам, при сохранении такой тенденции распространения в Армении в течение недели ожидается 7 тысяч новых случаев заражений. При таких показателях свободных мест в больницах не останется, и снова появятся очереди на госпитализацию.