Российская телеведущая упала в прямом эфире ток-шоу

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет". Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в программе ведущие и приглашенные эксперты обсуждали массовый голод 1932-1933 годов, охвативший территорию Украинской ССР. Они говорили о том, как киевские власти трактуют эти события, когда Стриженова взяла слово.

"Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и [то,] что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", - сказала Стриженова. В студии заиграла фоновая музыка, ведущая начала двигаться назад и упала с подиума. Затем в эфире началась реклама.

После рекламы Стриженова не вышла в студию. Ее коллега Руслан Осташко объяснил, что ведущая повредила руку. "Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!" - добавил Осташко.