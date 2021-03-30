Коронавирус возник не в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе о происхождении нового коронавируса не представили рекомендацию о необходимости дальнейшей проработки гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад ВОЗ.

"Команда [экспертов] рекомендует продолжить изучение возможного пути передачи [вируса] от животных к человеку, а также распространения [вируса] через замороженные продукты питания <...>. Она [группа экспертов] не рекомендует дополнительные исследования гипотезы о лабораторной утечке", - говорится в статье.

Как пишет The Washington Post, специалисты ВОЗ указали, что в Ухане было три лаборатории, занимавшиеся либо диагностикой вируса, либо вопросами предотвращения его распространения, а также вакцинацией. В докладе при этом отмечается, что все три объекта работают на "высоком уровне" и "хорошо управляются", а свидетельств заражения их сотрудников не было. "Они [сотрудники лаборатории] также не сообщали о хранении или лабораторной деятельности в отношении коронавирусов или других связанных с летучими мышами вирусов до вспышки", - цитирует издание доклад.