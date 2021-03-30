Сильный взрыв в многоэтажном жилом доме в Татарстане

В городе Зеленодольске на северо-западе Татарстана произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщили в МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По предварительным данным, в доме взорвался газ. В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна - на восьмом.



Из-под завалов спасли женщину, ее передали медикам. Один мужчина погиб.



Минздрав республики сообщил о трех пострадавших. "Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сказали ТАСС в ведомстве.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном одноподъездном доме по адресу ул. Ленина, 39А, сообщили "Татар-информ" в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Всего в этом доме 50 квартир.



Жильцов из дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного проживания, пишет KazanFirst. На месте развернули оперативный штаб, сообщили порталу в пресс-службе городской администрации.



Управление Следственного комитета Татарстана сообщило, что рассматривает утечку газа в качестве основной причины взрыва. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Открытого горения после взрыва не последовало, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту случившегося. На место взрыва выехал мэр города Михаил Афанасьев, а также зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.