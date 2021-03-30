Полиция начала проверку слов Владимира Соловьева, который сравнил Навального с Гитлером

УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева, который сравнил российского политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, передает Day.Az со ссылкой на operanewsapp.com.

Об этом говорится в ответе полиции депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку.

Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля 2021 года. Ее планируют направить в ГБУ "Московский исследовательский центр". Также материал будет направлен в СК "для дачи правовой оценки", цитирует ответ полиции РБК.

В середине февраля в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", объясняя, почему он не уважает Навального, Соловьев сказал: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить эти слова на предмет реабилитации нацизма. Сам Соловьев заявил, что "личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков". После эфира с упоминанием Гитлера телеведущему запретили въезд в Латвию за "глорификацию нацизма".

Уголовная статья о реабилитации нацизма предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.