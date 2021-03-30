США намерены передать Ирану новое предложение по ядерной сделке

Американская администрация собирается передать на текущей неделе иранскому правительству новые предложения по разблокированию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на два источника.

Издание поясняет, что американская инициатива предусматривает определенное смягчение санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%. В публикации не приводятся иные детали американского предложения. Источники газеты подчеркнули, что Вашингтон продолжает дорабатывать часть конкретики такого рода.

В статье также говорится, что ранее в этом году Иран уже отверг одно предложение США об условиях возвращения обеих сторон к полному соблюдению ядерной сделки, а затем сам выдвинул собственные предложения, не устроившие американскую сторону. Politico свидетельствует о том, что США и Иран "обмениваются идеями о том, как запустить переговоры" уже на протяжении нескольких недель. Тем не менее прямого контакта между Вашингтоном и Тегераном нет, они действуют главным образом через европейцев, пишет газета.

Согласно изложенной ею информации, США предлагали ранее Ирану открыть ему доступ к части замороженных активов в обмен на отказ от обогащения урана до 20%. Тегеран счел такой размен неравным и предложил Вашингтону отменить все американские санкции в отношении Ирана в обмен на месячную приостановку обогащения урана, отмечает Politico. В соответствии с имеющимися у газеты сведениями, американцы отвергли такой ответ иранцев как несерьезный.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.