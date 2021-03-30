В России выявили 8277 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8277, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 30 марта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заразившиеся есть в 84 регионах страны. Больше всего случаев - 1291 - зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (719 случаев) и Московская область (556 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Республике Тыве (один случай) и в Магаданской области (два случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 409 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 98 442 человек с подтвержденным диагнозом.