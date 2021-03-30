В Британии рассказали о «пустозвонстве и унижении» Евросоюза

Евросоюз сам виноват в утрате статуса "экономического гиганта", а спровоцированная пандемией череда нерациональных решений и "унижений" лишь ухудшит его международную репутацию. Об этом в статье для издания The Spectator пишет профессор Кембриджского университета Джон Кейджер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор статьи напоминает, что в 1991 году бельгийский министр иностранных дел назвал Европу "экономическим гигантом, политическим карликом и военным червем". По мнению эксперта, нынешняя ситуация мало чем отличается, кроме того, что Брюссель отказался от своих притязаний на статус "экономического гиганта", причем по собственной вине.

Кейджер рассказал, что с момента начала пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся с рядом "унижений": от запрета на поставки средств индивидуальной защиты внутри блока до сбоев в вакцинации и запретов на поставки вакцин. Эксперт подчеркнул, что проблемы с производителями вакцин вызваны плохо составленными договорами, а тактика ЕС по запрету на экспорт произведенных на его территории вакцин чревата серьезным уроном репутации.

Автор статьи подмечает, что Китай отчетливо осознает всю слабость Евросоюза и понимает, что попытки разговаривать с ним с позиции силы - лишь блеф. "Мягкая сила - это хорошо, но нужна и жесткая сила, когда того требует ситуация; пустозвонство же чревато лишь очередным унижением", - подчеркивает Кейджер.