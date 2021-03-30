В давке на прощании с умершим президентом Танзании погибли 45 человек

В давке на траурной церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули погибли 45 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек.

Прощание с покойным президентом проходило на стадионе Ухуру в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Салам. В воскресенье, 21 марта, на второй день прощания огромное количество скорбящих людей пытались попасть на стадион в обход установленных входов. Началась давка, в результате 45 человек погибли, еще 37 человек пострадали.

Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года в больнице Дар-эс-Салама. Вице-президент заявила, что причиной его смерти стал сердечный приступ. При этом оппозиция и западные СМИ утверждали, что Магуфули серьезно болел коронавирусом. Власти это опровергали.

Ранее Магуфули заявлял об отсутствии коронавируса в стране. Он также призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями и подчеркивал, что не будет вводить локдаун. Минздрав сообщал, что Танзания не планирует закупать вакцины от COVID-19.