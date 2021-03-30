Премьер Италии привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги получил первую дозу прививки от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

73-летний премьер 19 марта заявил, что собирается прививаться, причем он указал, что сделает укол указанным препаратом в то время, когда вакцинация им была временно приостановлена. Это произошло в качестве меры предосторожности в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

9 марта прививку сделал 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла. Какой препарат был введен главе государства, официально не сообщалось. По данным агентства ANSA, он получил вакцину американской компании Moderna.