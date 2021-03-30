Президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на сделанную ранее первую прививку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня положительный анализ на COVID-19. Получил 1-ю дозу вакцины, но антитела начинают появляться после 2-й дозы, которая должна была быть введена через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны", - говорится в твите.

Президент Пакистана сделал прививку от коронавируса 19 марта, став первым в возрастной группе привитых старше 70 лет.