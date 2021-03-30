В Москве вооруженный пенсионер более 4 часов оказывает сопротивление полиции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проводит широкомасштабную операцию в Мытищинском районе Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в связи с проведением широкомасштабной операции в поселке, входящем в состав Мытищинского района, жителей предупредили не выходить из дома.

Операция проводится по факту незаконного хранения оружия.

Сообщалось, что во время операции на улице Прибрежная поселка Новые Вешки хозяин дома открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и бросил в них гранату. Стрельба продолжается уже 4 часа.

Вооруженный мужчина, которому, как сообщается, 61 год, является жителем Москвы.