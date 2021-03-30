Стрелок из Мытищ держал в вольерах тигра, рысь и медведя

Бизнесмен Владимир Барданов, открывший стрельбу в элитном поселке в подмосковных Мытищах, держал на своей территории хищных экзотических зверей.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, на которых видно, что в вольерах находились рысь, медведь и даже тигр. Судя по преступному прошлому предпринимателя, зверей он мог держать без необходимых разрешений, поскольку для этих хищников нужна другая среда обитания.