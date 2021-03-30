Россельхознадзор представит вакцину от COVID-19 для животных

Следующим этапом пандемии коронавируса станет заражение домашних животных, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как можно уберечь питомцев?

Впереди новая волна коронавируса. Вот только теперь инфекция поменяет ракурс, считает Александр Гинцбург, один из авторов первой вакцины от COVID-19.

"Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласны с такой позицией и коллеги ученого. Они даже рассматривают возможность создать на базе вакцины "Спутник V" препарат для животных. "И животные, и мы относимся к мелекопитающим и теплокровным. Это сближает в какой-то степени конечно наши имуннные системы. А ведь все вакцины строятся с расчетом на тот ответ, который наш иммунитет даст при попадании вакцины в организм", - говорит главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Ветеринары и заводчики рассказывают, что они с коронавирусом у животных еще лет 10 назад сталкивались. Только тогда это называлось "коронавирусный энтерит". В питомниках массово погибали щенки. И вот от этого заболевания прививка уже давно есть, "Мульткан" называется. Но SAR-COV-2 - это совсем другой тип ковида. И вот тут вопрос - безопасен ли он для животных, в том числе и сельскохозяйственных.

"У нас животноводческий комплекс, свиноводческий, пять тысяч голов. Мы защищались от чумы, свиного гриппа. Теперь на нас еще одна напасть- коронавирус. Как это будет проходить на животных? Как они будут болеть? Как переносить?", - не понимает фермер из Волгоградской области Владимир Черничкин.

В Россельхознадзоре вакцину для животных именно от COVID-19 уже придумали. Препарат проходит последний этап регистрации. В основе все тот же инактивированный, "убитый" вирус SARS-COV2.

"Мы заметили, что гораздо сильнее иммунитет реагирует у кошек,слабее подвержены заболеванию собаки. Тем не менее и у тех, и у других в 100 процентах случаев мы увидели иммунный ответ на вакцину и выработку антител в больших количествах", - рассказывает советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

При этом ни о какой массовой эпидемии животных в Россельхознадзоре не говорят. А вакцину готовят прежде всего для предприятий, чтобы не было повторения того случая с норками в Дании.

"Многие страны заинтересованы в приобретении этой вакцины. В первую очередь, у нас есть официальные запросы от Греции, Польши, Австрии. Интересуются заводчики, фермеры, смежные компании. Устный интерес через отраслевые ассоциации США и Канады", - продолжает Мелано.

В России у животных зафиксировали всего два случая заболевания ковидом - у кошек из Москвы и Тюмени. Они оказались в семьях, где коронавирусом заболели все. Возможно, их заразил человек, но вот обратно это не работает, говорят эпидемиологи.

"Прошло уже 15 месяцев с момента первого случая заболевания человека. Сейчас в мире зарегистрировано свыше 127 миллионов случаев заболевания человека. При этом вирус среди животных выявлен в единичных случаях, и во всех этих случаях вирус не передавался человеку. Поэтому сложно предположить в ближайшее время, что ситуация изменится", - говорит директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

Поэтому паниковать при виде кошки в подъезде точно не стоит, говорят эпидемиологи. Ну, а если все же захочется привить от ковида домашнего питомца, такая возможность в скором времени появится. Уже в апреле Россельхознадзор обещает представить свою вакцину от COVID-19 для тех, у кого паспорт - ветеринарный.