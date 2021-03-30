В Германии не утихают протесты, полиция применяет силу в отношении демонстрантов

В Германии не утихают протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает во вторник Day.Az, на фоне наблюдающейся в Европе третьей волны пандемии коронавируса наибольшее число заражений приходится на долю Германии. Правительство страны не в силах предотвратить пандемию и ликвидировать ее последствия. По причине резкого роста в начале этого месяца числа инфицированных германские власти выступили с предупреждением по поводу очередных локдаунов. Местные врачи утверждают, что если число зараженных достигнет критической отметки в 100 тысяч, ужесточение карантина будет неизбежным.

Несмотря на предупреждения властей, жители не хотят возвращаться к строгим ограничениям, обвиняют чиновников в том, что борьба с коронавирусом ведется неправильно. Граждане утверждают, что вирус давно можно было победить, если бы вакцины были распределены должным образом. На сегодня в Германии вакцинировано 9,5 процента населения. Растущее недовольство населения приводит к массовым протестам.

Полиция во время таких акций применяет насилие в отношении демонстрантов, людей арестовывают прямо улицах. С обеих сторон есть раненые. Выходящие на улицы граждане заявляют, что продолжат протестовать до тех пор, пока ограничения не будут сняты.