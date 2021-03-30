В России вступает в силу новый порядок записи в первый класс

Новый порядок записи ребенка в первый класс, который вступает в силу в России 1 апреля, сделает этот процесс прозрачным и комфортным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Раньше зачисление в первые классы сопровождалось большим стрессом для родителей. Накануне объявленной даты люди занимали очереди и даже ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной образовательной организации. Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые будет воплощен в жизнь в этом году", - говорится в сообщении.

Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, и детей, которые живут в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. В течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, уточнили в министерстве.

"Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, поэтому никакого ажиотажа родители могут не опасаться. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, должно хватить во всех школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места", - объяснили в Минпросвещения.

Как отметили в пресс-службе, на официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. При этом не позднее 26 марта эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах учебных заведений.