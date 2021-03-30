США и еще 13 стран выразили "общую обеспокоенность" докладом ВОЗ

Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили в совместном заявлении общую обеспокоенность докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, текст заявления распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента США.

"Вместе мы поддерживаем прозрачное и независимое расследование происхождения пандемии нового коронавируса, в которое не будут вмешиваться и оказывать на него ненадлежащее влияние. В связи с этим мы вместе выражаем общую обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным ВОЗ", - говорится в документе, подписанном представителями США, Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Республики Корея, Латвии, Литвы, Норвегии, Словении, Чехии, Эстонии и Японии.