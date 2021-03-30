В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник вечером в округе города Нойнкирхен (федеральная земля Нижняя Австрия). Об этом сообщила Центральная служба метеорологии и геодинамики Австрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки также ощутил корреспондент ТАСС в Вене. В частности, в течение нескольких секунд покачивалось здание представительства ТАСС.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.