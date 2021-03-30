https://news.day.az/world/1329637.html В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник вечером в округе города Нойнкирхен (федеральная земля Нижняя Австрия). Об этом сообщила Центральная служба метеорологии и геодинамики Австрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подземные толчки также ощутил корреспондент ТАСС в Вене. В частности, в течение нескольких секунд покачивалось здание представительства ТАСС.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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