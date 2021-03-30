В Белом доме прокомментировали доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань

Администрация США утверждает, что доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не дает более глубокого понимания возникновения нового коронавируса и не содержит критически важной информации.

"Он не предоставляет нам более глубокого понимания относительно происхождения вируса", - заявила во вторник про этот документ на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы давно говорили, и я только что это повторила: он [отчет] не содержит критически важных данных", - отметила официальный представитель президента США. С ее точки зрения, работавшей в Китае миссии ВОЗ не хватало "доступа и транспарентности". "Он [доклад] не ведет нас к более глубокому пониманию, чем у нас было шесть-восемь месяцев назад <...>. Он также не дает нам наставлений или рекомендованных шагов, [чтобы понять], как мы можем не допустить такого [новых пандемий] в будущем", - считает Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На ее взгляд, невозможно сказать и того, что власти Китая активно сотрудничали с экспертами ВОЗ. "Они [китайские должностные лица] не были транспарентными, они не предоставили базисные данные", - полагает представитель главы американской администрации. "Это, безусловно, нельзя считать сотрудничеством", - утверждала Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, обеспокоенность специалистов правительства США заключается в том, что в новом отчете ВОЗ "нет дополнительной поддержки какой-то одной гипотезы" происхождения коронавируса.

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. В нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.