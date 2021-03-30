Названа предполагаемая дата отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположительно уйдет в отставку в связи с досрочными парламентскими выборами в период между 20 апреля и 5 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава аппарата премьера Арсен Торосян.

По его словам, точная дата отставки будет названа позднее. Сам же Пашинян при этом продолжит исполнять обязанности премьера до объявления итогов голосования. "Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития", - сказал Торосян.

Он подчеркнул, что это решение было принято в согласовании с парламентом и некоторыми несистемными партиями республики и является бесповоротным. "Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года", - добавил глава аппарата.

Ранее на решение Пашиняна уйти в отставку отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что позиция армянского премьера не требует немедленного телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение "За спасение родины", куда вошли представители 17 партий и организаций.