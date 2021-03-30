https://news.day.az/world/1329648.html ТАСС стал лидером цитируемости среди российских информагентств в феврале
ТАСС стал лидером цитируемости среди российских информагентств в феврале
Агентство ТАСС возглавляет рейтинг цитируемости среди информационных агентств по итогам февраля.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает компания "Медиалогия".
Рейтинг агентства составил 13 479,79.
Исследование проводилось в период с 1 по 28 февраля. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Из рейтинга интернет-ресурсов были исключены сайты информационных агентств.
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