ТАСС стал лидером цитируемости среди российских информагентств в феврале

Агентство ТАСС возглавляет рейтинг цитируемости среди информационных агентств по итогам февраля.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает компания "Медиалогия".

Рейтинг агентства составил 13 479,79.

Исследование проводилось в период с 1 по 28 февраля. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Из рейтинга интернет-ресурсов были исключены сайты информационных агентств.