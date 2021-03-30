Доктор Мясников призвал готовиться к четвертой волне коронавируса. «Будет и пятая, и шестая»

После второй волны коронавируса последует третья, а затем четвертая, пятая и шестая. Однако, скорее всего, российские власти не будут вводить серьезных ограничений, так как это разрушительно действует на экономику страны.

Об этом заявил телеведущий, главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на URA.ru.

"Мы практически не вводили серьезных ограничений во вторую волну, не будет их и в третью. Потому что потом будет и четвертая, и пятая, и шестая", - написал Мясников в своем telegram-канале. По его словам, такой подход наиболее правильный, так как жесткие ограничения являются "путем в никуда".

Врач отметил, что единственным способом победы над коронавирусом будет быстрейшая массовая вакцинация. Он также добавил, что россиянам нужно быть готовым к тому, что она будет проводиться один-два раза в год.

Ранее о возможной третьей волне коронавируса в России рассказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. По ее словам, в пользу новой волны говорят показатели заболеваемости.