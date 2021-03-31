В мире за сутки выявили более 427 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 127,34 млн, увеличившись за сутки более чем на 427 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8,1 тыс., превысив 2,78 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 30 марта в ВОЗ поступили сведения о 127 349 248 инфицированных и 2 787 593 умерших. Число заразившихся увеличилось на 427 964, умерших - на 8 156.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 38% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (162 778), на втором месте - Северная и Южная Америка (138 721), на третьем - Юго-Восточная Азия (66 932).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 968 464. Далее следуют Бразилия (12 534 688), Индия (12 095 855), Россия (4 536 820), Франция (4 481 165), Великобритания (4 337 700), Италия (3 544 957), Испания (3 270 825), Турция (3 240 577), Германия (2 791 822), Колумбия (2 382 730) и Аргентина (2 308 597).