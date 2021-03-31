Турция разрабатывает спрей от коронавируса

В случае завершения клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) турецкой разработки Intranazal, уже к концу года планируется ее внедрение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, разработкой вакцины, которая будет применяться в виде назального спрея, занимается компания Nanography.

"Поддержку проекту по разработке вакцины от коронавируса в интраназальной форме оказывают столичные вузы: Ближневосточный технический университет, а также университеты Хаджеттепе, Гази и Анкара. В отличие от вакцин на основе технологий мРНК (матричной РНК) или инактивированной вакцины, эта вакцина разработана на основе белка. Поскольку вакцина вводится через нос и следует по пути, по которому инфекция проникает в организм, предполагается, что эта технология может быть более эффективной в борьбе с вирусом", - сказал Варанк.

При этом глава ведомства отметил большой потенциал этой вакцины в плане адаптации в случае мутации вируса.

"Доклинические испытания первой отечественной интраназальной вакцины успешно завершились, и первая фаза клинических испытаний на людях начнется в самое ближайшее время. Вакцина ожидает одобрения Агентства по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции. В случае успешного завершения клинических испытаний вакцины, уже к концу года планируем ее внедрение" , - отметил министр.

Варанк также сообщил об открытии первого в Турции завода по производству графена в Анкаре.