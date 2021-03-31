SpaceX раскрыла полный состав гражданского экипажа для полета в космос

Компания SpaceX раскрыла полный состав экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте миссии Inspiration4.

К первой в истории гражданской команде для полета в космос присоединились исследовательница Ниас Проктор, которая будет пилотом миссии, а также ветеран ВВС и сотрудник корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски. На корабле он будет выполнять обязанности бортинженера.

Ранее сообщалось о том, что членом космической миссии стала 29-летняя Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей. В экипаже она занимает место под условным названием "Надежда". На данный момент Арсенокc работает помощником врача в больнице St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

Отмечается, первым членом экипажа является основатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он в рамках благотворительной кампании по сбору средств для St. Jude Children's Research Hospital оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Crew Dragon.