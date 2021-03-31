В России нашли тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам
Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны", - сказал источник.
По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал источник в правоохранительных органах. В здании начался сильный пожар.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
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