В России нашли тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам

Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны", - сказал источник.

По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".

Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал источник в правоохранительных органах. В здании начался сильный пожар.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.