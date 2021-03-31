Ever Given помогло снять с мели суперлуние

Суперлуние способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы, которая облегчила работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего проход по Суэцкому каналу.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что за год происходит 12-13 полнолуний, но только 6-8 из них способны вызвать приливную волну такой высоты, как воскресное суперлуние, которое было первым в этом году. "Нередко эти приливы бывают на фут (около 30 см) выше, чем другие приливы в течение года, когда Луна находится дальше от Земли. Несомненно, что эти высокие приливные волны были частью стратегии по снятию с мели такого массивного судна", - указал метеоролог CNN Джадсон Джонс.

В понедельник контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen, который 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.