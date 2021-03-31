Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Препарату дали название "Карнивак-Ков". По словам Савенкова, он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Он отметил, что "Карнивак-Ков" стал первым и единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных.