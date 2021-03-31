Власти Грузии и оппозиция вновь не сумели договориться

Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" вновь не сумели договориться с оппозицией о выходе из политического кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом во вторник на брифинге заявил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон после завершения переговоров.

"Сегодня я завершил второй этап медиации в Грузии по представлению Шарля Мишеля. Решения кризиса существуют. Они касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <...> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", - сказал Даниэльсон.

Как добавил дипломат, он поставит в известность Мишеля о произошедшем, который в свою очередь решит, как поступить дальше. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе позже заявил, что власть готова была объявить амнистию для лиц, участвовавших в беспорядках на митинге в июне 2019 года, в том числе и в отношении арестованного депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, в случае если он заплатил бы залог в размере 40 тыс. лари (более $11 тыс.). Оппозиция не одобрила это решение. Кобахидзе также добавил, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов, о которых просила оппозиция, на переговорах не рассматривался.

Даниэльсон прибыл в Тбилиси по заданию главы Евросовета Шарля Мишеля 28 марта для урегулирования политического кризиса. В понедельник он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также провел отдельные переговоры с представителями политических партий. Это его второй визит в Тбилиси, в прошлый раз он был здесь 12-19 марта. Тогда дипломат впервые попытался усадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции, однако его попытки завершились безрезультатно.

В Грузии уже пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Камнем преткновения в переговорах является требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита на тему внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".