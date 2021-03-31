В Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

Министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить вакцину компании AstraZeneca только для вакцинации граждан старше 60 лет. Распоряжение вступает в силу сегодня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.