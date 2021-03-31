В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

"Сегодня выявлено 37 303 новых случая COVID-19, 1376 больных госпитализированы. Умерли 155 больных, с начала пандемии - 31 385. В тяжелом состоянии находятся 2054 больных", - говорится в сообщении.

Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.