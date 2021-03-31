В Раде произошла потасовка с участием Порошенко

В Верховной Раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуги народа". Как передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com, видео появилось в Telegram-канале "Страны".

Как видно на кадрах, Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Евросолидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал конфликтующих к спокойствию. Позже экс-президенту и его сторонникам удалось подойти к трибуне.

Выступление Геращенко был посвящено проекту постановления об осуждении митинга, который состоялся в Киеве у офиса президента Украины 20 марта.