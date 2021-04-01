В Британии появился памятник Грете Тунберг

В Британии около Университета Уинчестера установили памятник шведской активистке Грете Тунберг, передает Day.Az со ссылкой на "Би-би-си".

В администрации университета заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.

Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало недовольство студенческого союза.

Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг - это "фантастический образец для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах", но учащиеся не поддержали установку памятника ей.

Она пояснила, что на фоне пандемии коронавируса студенты особенно нуждались в финансовой поддержке.

В университете ответили, что деньги не были отняты от поддержки студентов или отплаты труда работников.