Маск намерен за два года привлечь несколько тысяч человек в новый город Старбейс в Техасе

Население города Старбейс (Starbase) в штате Техас, о создании которого ранее заявил предприниматель Илон Маск, составит несколько тысяч человек в ближайшие два года. Такой прогноз Маск опубликовал в Twitter, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Старбейс разрастется до нескольких тысяч человек в ближайшие год или два", - считает глава компании SpaceX, испытательный полигон которой расположен на территории предполагаемого места создания города. По словам Маска, не исключено, что в будущем новый город будет связан с находящимся неподалеку международным аэропортом Браунсвилла посредством скоростных автомобильных туннелей, разработанных другой компанией предпринимателя The Boring Company.

Маск обратился ко всем желающим переехать в Старбейс и его окрестности. "Потребность SpaceX в инженерах, техниках, строителях, а также разного рода обслуживающем персонале резко растет", - подчеркнул предприниматель.