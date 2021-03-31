Мевлют Чавушоглу встретился с президентом ПАСЕ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Риком Дамсом.

Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.

На встрече были обсуждены отношения с ПАСЕ. Глава МИД Турции пригласил президента ПАСЕ на дипломатический форум в Анталии.