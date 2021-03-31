https://news.day.az/world/1329769.html Мевлют Чавушоглу встретился с президентом ПАСЕ
Мевлют Чавушоглу встретился с президентом ПАСЕ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Риком Дамсом.
Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.
На встрече были обсуждены отношения с ПАСЕ. Глава МИД Турции пригласил президента ПАСЕ на дипломатический форум в Анталии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре