В Европе пандемия усугубила ситуацию с медицинским страхованием

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Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, врачи и эксперты предупреждают, что из-за пандемии растет число людей, не имеющих медицинской страховки. В частности мигранты, но также наблюдается рост среди граждан среднего класса. Это происходит по всему Евросоюзу, в том числе здесь, в Вене, где, например, число незастрахованных беременных мигранток увеличилось на 30%.