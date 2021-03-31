За сутки от коронавируса в Иране скончались 96 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 96 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 665.

В Иране за минувшие сутки выявлено 10330 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 885 564.

Состояние 3970 больных коронавирусом оценивается как тяжелое.