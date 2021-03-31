https://news.day.az/world/1329806.html За сутки от коронавируса в Иране скончались 96 человек
За сутки от коронавируса в Иране скончались 96 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 96 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 665.
В Иране за минувшие сутки выявлено 10330 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 885 564.
Состояние 3970 больных коронавирусом оценивается как тяжелое.
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