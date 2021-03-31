В мире в этом году будет дефицит нефти

Технический комитет ОПЕК+ (инициатива по сокращению добычи нефти, охватывающая ОПЕК и страны, не входящие в организацию) понизил прогноз дефицита предложения нефти в мире в 2021 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно прогнозу комитета, дефицит предложения на глобальном рынке нефти может составить 0,8 млн. баррелей в сутки. Согласно предыдущему прогнозу, этот показатель составлял 1,2 млн. баррелей в сутки.

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале, марте и апреле. Согласно этим решениям, обязательства Азербайджана по объему 123 тыс. баррелей должны оставаться стабильными. Среднесуточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тыс. баррелей. Сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 млн. баррелей.