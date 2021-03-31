https://news.day.az/world/1329864.html В Армении министр подал в отставку
В Армении министр подал в отставку
Мнистр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам Аршакян сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что сегодня последний день его работы в качестве министра.
Пресс-секретарь министра не подтвердил информацию, заявив, что Аршакян продолжает свою деятельность.
Отметим, что несколько дней назад в одном из ереванских кафе Аршакян напал на журналиста Пайлака Фархадяна, который, увидев министра, поинтересовался, что он делает в заведении в рабочее время.
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