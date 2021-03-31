В Армении министр подал в отставку

Мнистр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам Аршакян сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что сегодня последний день его работы в качестве министра.

Пресс-секретарь министра не подтвердил информацию, заявив, что Аршакян продолжает свою деятельность.

Отметим, что несколько дней назад в одном из ереванских кафе Аршакян напал на журналиста Пайлака Фархадяна, который, увидев министра, поинтересовался, что он делает в заведении в рабочее время.