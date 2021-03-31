https://news.day.az/world/1329872.html В России разработали новый метод лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработали новый метод лечения тяжелой формы коронавируса
В Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова разработан новый метод лечения тяжелой формы коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу университета, этот метод предложил научный сотрудник кафедры иммунологии МГУ Андрей Круглов.
"Круглов разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения болезни, возникающей при заражении новой коронавирусной инфекцией. Исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19", - говорится в заявлении.
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