В доме устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье нашли склад оружия

Склад боеприпасов и оружия нашли в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам во время задержания в поселке Вешки в Подмосковье.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах РФ.

"В одном из помещений дома обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова", - сказал источник. По его словам, подтверждается версия, что Барданов был подпольным оружейником. "Все изъятое будет направлено на экспертизу", - сообщили в правоохранительных органах.

Около 11 утра во вторник к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат, отказываясь сдаться и не соглашаясь на переговоры. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. Барданов отказался выйти и остался в горящем помещении. Позже было найдено его обгоревшее тело.