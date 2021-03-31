Контроль на европейских границах из-за коронавируса

Европейские страны ужесточают правила въезда и усиливают контроль на границах из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, чтобы попасть в Испанию из Франции на автомобиле, отныне нужно предоставить отрицательный тест на инфекцию. При этом для жителей Испании до 30 апреля продлен временный запрет на несущественные поездки в королевстве.

"Я приграничный работник, поэтому мне не нужно каждый день делать этот тест, но другим придется его предоставить, также на обратном пути во Францию", - говорит жительница Франции.

Власти ФРГ намерены усилить контроль на границе с Францией, Польшей и Данией, там ранее отсутствовал строгий режим проверок. Эта мера безопасности больше не распространяется на отдельные районы Австрии, в частности Тироль.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер также сообщил: "В Чехии ситуация до сих пор нестабильная, число инфицированных коронавирусом довольно велико, особенно в приграничных с Германией районах. Поэтому мы продлеваем контроль на границе между Чехией и Саксонией, а также Чехией и Баварией еще на 14 дней".

Приезжающие в Италию из стран ЕС должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирус, пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать тест повторно. Двухнедельный карантин предусмотрен для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Туризм в стране формально запрещен, как и передвижение для жителей внутри страны.

С 1 апреля ужесточаются требования при въезде в Норвегию.