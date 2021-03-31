Беглого представителя итальянской мафии поймали из-за кулинарного видео

Страсть к кулинарии погубила беглого представителя итальянской мафии. 53-летний Марк Биарт с 2014 находился в международном розыске. Его обвиняют в причастности к наркотрафику в Нидерланды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным правоохранительных органов, он был влиятельным членом группировки Ндрангета.

Как выяснилось, Биарт скрывался в Доминиканской республике - жил в приморском городке Бока-Чика, спокойно общался с итальянской диаспорой, не вызывая подозрений. Так продолжалось до тех пор, пока Биарт не снял для некоего YouTube-канала несколько видео, демонстрируя секреты кулинарного мастерства. Он скрывал своё лицо, но однажды показал на камеру татуировки, - по которым и опознали беглого итальянца.

В заявлении полиции подчеркивается, что после этой оплошности Биарта смогли выследить именно благодаря любви к итальянской кухни и соответствующей активности в соцсетях. Предполагаемого члена Ндрангеты доставили в Италию и поместили под арест.