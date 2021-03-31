Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила до 30 апреля введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия коронавируса продолжается. В связи с этим, а также для предотвращения распространения мутаций коронавируса необходимо продлить действие уже принятых решений [по ограничениям на границе] до 30 апреля", - говорится в опубликованном заявлении.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.