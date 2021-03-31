Прабабушка принца Гарри оставила ему в наследство $19 миллионов

Отказавшийся от британского престола принц Гарри получил компенсацию в виде наследства от прабабушки, сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Прабабушка Елизавета Боуз-Лайнон, мать королевы Великобритании Елизаветы, предвидела, что престол унаследует принц Уильям, и позаботилась о правнуке. Общая сумма наследства от родственницы составляет 19 миллионов долларов и состоит из поместья, коллекции картин французского художника Клода Моне и денежных средств.

По условиям завещания, всем доставшимся имуществом принц Гарри мог воспользоваться только после тридцатилетия.